Глава Гагаузии Гуцул прибыла в Москву

РИА Новости/Sputnik/Дмитрий Осматеско Глава Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в Москву. Она намерена посетить съезд молдавских политиков и общественников, которые выступают в поддержку вступления Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).