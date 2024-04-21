Глава Гагаузии Гуцул прибыла в Москву

РИА Новости/Sputnik/Дмитрий Осматеско Глава Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в Москву. Она намерена посетить съезд молдавских политиков и общественников, которые выступают в поддержку вступления Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии