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Александр Васильев: «Прийти в костюме из «Звездных войн» — несуразно или стильно?»

Александр Васильев: «Прийти в костюме из «Звездных войн» — несуразно или стильно?»

Образы звезд на юбилейной церемонии вручения премии телеканала RU.TV вызвали самые жаркие споры. Александр Васильев Марина Денисова Самый необычный образ Запомнится надолго В этот раз поскромничала Русалка из морской волны Как будто сговорились Медицинский работник Подруга Кармен Креативный человек Странноватый принт полнит Сексапильные буфетчицы торгуют на ВДНХ Идеально для брюнетки С жемчужинами на лице Скафандр как у космонавта Мать двух принцессок Не как стюардесса Поесть хинкали в ресторане Образы звезд на юбилейной церемонии вручения премии телеканала RU.

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