Как ароматизаторы для дома влияют на качество воздуха

Зимой многие из нас используют ароматы для создания уютной, праздничной атмосферы в доме. Есть множество способов вызвать новогоднее настроение — от имбирных пряников и корицы до ароматических свечей с сосной и диффузоров с ладаном.
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