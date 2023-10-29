AP: Ким Чен Ын не призывал готовиться к третьей мировой войне

Западные информагентства растиражировали видеоролик, в котором лидер Северной Кореи Ким Чен Ын якобы говорит, что ситуация на Ближнем Востоке стремительно подталкивает мир в направлении третьей мировой войны, к которой стоит быть готовым в самое ближайшее время.
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