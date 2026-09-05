Дмитриев опубликовал фото с Уиткоффом и Кушнером в Москве

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глав РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал фото с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, которые прилетели в Москву.