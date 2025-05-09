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Путин заявил о гордости за силу духа участников спецоперации

Путин заявил о гордости за силу духа участников спецоперации

Президент России Владимир Путин в ходе военного парада на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая заявил, что вся страна поддерживает участников специальной военной операции и гордится их силой духа.

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