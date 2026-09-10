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Вечерний Новосибирск

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Первое гендер-пати в истории ВК «Локомотив»: у Ильи Казаченкова родится дочь

Первое гендер-пати в истории ВК «Локомотив»: у Ильи Казаченкова родится дочь

Торжественное для семьи событие прошло прямо на площади перед домашней ареной железнодорожников. Когда запустили механизм, из трубы исторического локомотива повалил густой розовый дым — это означает, что у спортсмена и его жены появится на свет дочка.

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