Глава Всемирного банка Малпасс перечислил факторы, повышающие риск рецессии в Европе

Руководитель Всемирного Банка Дэвид Малпасс выступил с утверждением о том, что крайне высокие темпы инфляции и чрезвычайно слабые позиции евро представляют собой факторы, серьёзно поднимающие шанс рецессий на территории европейских государств.
Руководитель Всемирного Банка Дэвид Малпасс выступил с утверждением о том, что крайне высокие темпы инфляции и чрезвычайно слабые позиции евро представляют собой факторы, серьёзно поднимающие шанс рецессий на территории европейских государств.
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