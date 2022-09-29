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Глава Всемирного банка Малпасс перечислил факторы, повышающие риск рецессии в Европе

Глава Всемирного банка Малпасс перечислил факторы, повышающие риск рецессии в Европе

Руководитель Всемирного Банка Дэвид Малпасс выступил с утверждением о том, что крайне высокие темпы инфляции и чрезвычайно слабые позиции евро представляют собой факторы, серьёзно поднимающие шанс рецессий на территории европейских государств.

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