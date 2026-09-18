В Крыму открыли все избирательные участки

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Все избирательные участки в Республике Крым открыты для проведения выборов, нарушений нет, сообщил журналистам председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев.
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