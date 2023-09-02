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Гран-при Италии-2023. 3-я практика. Сайнс – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Гран-при Италии Автодром Монца, Монца 2 сентября 2023 года 3-я практика   1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.

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