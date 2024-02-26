Бобров: Госинспекция по недвижимости вошла в топ-10 рейтинга лучших работодателей

Госинспекция по недвижимости, входящая в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, заняла девятое место в категории «Средние компании» в списке лучших работодателей России за 2023 год.
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