Обвинение запросило для фигуранта из «списка Титова» восемь лет колонии

Во время прений, проходивших в Никулинском районном суде Москвы, сторона гособвинения запросила восемь лет лишения свободы для бывшего гендиректора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, фигуранта «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова.