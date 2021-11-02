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Обвинение запросило для фигуранта из «списка Титова» восемь лет колонии

Во время прений, проходивших в Никулинском районном суде Москвы, сторона гособвинения запросила восемь лет лишения свободы для бывшего гендиректора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, фигуранта «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

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