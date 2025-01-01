Kia отозвала 23 тысячи электромобилей из-за рассеянного заводчанина, который забывал закручивать болты

Корейский автопроизводитель Kia был вынужден отозвать почти 23 тыс. электромобилей EV9 в связи с поступлением жалоб двух покупателей на отсутствие крепления задних сидений в их электромобилях, пишет ресурс TechSpot.
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