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Царьград

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Депутат Аксененко: владельцам участков дадут три года на освоение перед изъятием

Депутат Аксененко: владельцам участков дадут три года на освоение перед изъятием

Депутат Госдумы Александр Аксененко заявил, что владельцев земельных участков не будут автоматически лишать собственности за отсутствие ухода — закон даёт три года на освоение, а также учитывает болезнь, наследство и финансовые трудности.

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