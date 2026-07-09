Депутат Аксененко: владельцам участков дадут три года на освоение перед изъятием

Депутат Госдумы Александр Аксененко заявил, что владельцев земельных участков не будут автоматически лишать собственности за отсутствие ухода — закон даёт три года на освоение, а также учитывает болезнь, наследство и финансовые трудности.
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