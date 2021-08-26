Мировое обозрение

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В Счетной палате считают, что необходимо постепенно вводить норматив утилизации упаковки

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Норматив утилизации производителями и импортерами отходов от выпущенной на рынок упаковки продукции целесообразно вводить постепенно исходя из отраслевой специфики, а не одномоментно, говорится в материалах Счетной палаты.

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