"Тело обездвижено, мозги в стрессе". Онищенко дал прогноз о росте "болезней‑всадников"

Эпидемиолог связал рост кардиологических, онкологических и эндокринных заболеваний с образом жизни Эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС предупредил о росте в России числа "болезней‑всадников" — так называют ключевые группы заболеваний, определяющих состояние здоровья общества.