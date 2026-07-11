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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Тело обездвижено, мозги в стрессе". Онищенко дал прогноз о росте "болезней‑всадников"

"Тело обездвижено, мозги в стрессе". Онищенко дал прогноз о росте "болезней‑всадников"

Эпидемиолог связал рост кардиологических, онкологических и эндокринных заболеваний с образом жизни Эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС предупредил о росте в России числа "болезней‑всадников" — так называют ключевые группы заболеваний, определяющих состояние здоровья общества.

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