Вучич пообещал уйти, если подтвердятся сообщения о звуковой пушке

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что уйдет со своей должности, если подтвердятся обвинения оппозиции в том, что силовики якобы применили звуковое оружие против людей, собравшихся на протест в Белграде.
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