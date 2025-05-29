CNN: решение суда США не отменяет пошлины на импорт автомобилей, стали и алюминия

Решение федерального суда США по делам международной торговли о блокировке распоряжения главы Белого дома Дональда Трампа ввести пошлины в 25% на импорт не распространяется на тарифы в отношении поставок автомобилей и запчастей для них, стали и алюминия.
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