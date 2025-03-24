В Ленобласти по факту гибели ребенка в реке Тосна возбуждено уголовное дело

Мальчик провалился под лед и утонул В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» в связи с гибелью ребенка, утонувшего в реке Тосна в городе Никольское Тосненского района.
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