Грузовик выехал на встречку и столкнулся с легковым автомобилем на дороге под Уссурийском

Грузовик выехал на встречку и столкнулся с легковым автомобилем на дороге под Уссурийском

Авария с пострадавшим произошла в четверг, 14 апреля, в Уссурийске. Грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем.

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