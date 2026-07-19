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Жена Сафонова не использует фразу «Сафонов, оплатить» из мема с Жириновским: «У меня есть свои деньги»

Марина Кондратюк, жена российского голкипера « ПСЖ » Матвея Сафонова , заявила, что не использует ставшую мемом фразу «Сафонов, оплатить».

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