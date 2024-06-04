В США заявили о неспособности ЗРК Patriot защитить Украину

У Киева в настоящий момент есть очень удобная позиция для того, чтобы урегулировать текущий конфликт дипломатически, так как новые поставки требуемых зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot не смогут переломить ситуацию.
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