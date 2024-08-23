Самыми полезными предметами школьной программы россияне считают математику (ее назвали 54% опрошенных), русский язык (47%), историю (30%), физику (27%) и литературу (25%), следует из данных ВЦИОМ.
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Самыми полезными предметами школьной программы россияне считают математику (ее назвали 54% опрошенных), русский язык (47%), историю (30%), физику (27%) и литературу (25%), следует из данных ВЦИОМ.