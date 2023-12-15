Мариуполь обстреляли из дальнобойных ракет

В ночь на 15 декабря обстрелу со стороны ВСУ подвергся Мариуполь, сообщили в оперслужбах ДНР.В Совместном центре контроля и координации республики (СЦКК) уточнили, что в 00:25 по городу было выпущено три дальнобойных ракеты.