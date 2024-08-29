В России призвали провести проверку школьных рюкзаков на безопасность для детей

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил выпустить рекомендации для школ и родителей о максимальных нагрузках и весе состава школьного ранца, а также провести тотальный аудит популярных школьных рюкзаков на предмет их соответствия медицинским требованиям безопасности для детей.