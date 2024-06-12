Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Маск предложил признать украинские НКО террористическими организациями

Маск предложил признать украинские НКО террористическими организациями

Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск предложил добавить в списки террористических организаций украинские НКО, которые составляют «черные списки» граждан США, а также ввести против них санкции.

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