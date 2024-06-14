Нескучные техно...
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Нескучные технологии

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Обиделся: уволенный сисадмин уничтожил 180 виртуальных серверов работодателя

Обиделся: уволенный сисадмин уничтожил 180 виртуальных серверов работодателя

Как и на любом рынке, на рынке труда «два дурака», каждый из которых считает себя умным. Работодатели требуют от сотрудников несбыточного, предлагая весьма скромное вознаграждение, и готовы применить санкции вплоть до увольнения, если замечают, что сотрудник не справляется.

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