Нижегородская экономика к 2030 году: рост ВРП или спад на 1,5%

Правительство Нижегородской области утвердило прогноз социально-экономического развития до 2030 года, заложив в базовый сценарий рост валового регионального продукта на 1,2% в 2027 году, тогда как консервативный вариант допускает сокращение показателя на 1,5%.
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