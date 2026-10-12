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Царьград

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Нижегородская экономика к 2030 году: рост ВРП или спад на 1,5%

Нижегородская экономика к 2030 году: рост ВРП или спад на 1,5%

Правительство Нижегородской области утвердило прогноз социально-экономического развития до 2030 года, заложив в базовый сценарий рост валового регионального продукта на 1,2% в 2027 году, тогда как консервативный вариант допускает сокращение показателя на 1,5%.

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