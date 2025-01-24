Страдательный залог: как Киев и Европа реагируют на первые «мирные» жесты Трампа

Пока что трудно сказать, кто на самом деле выиграл и ещё выиграет от перемены власти в США. По свежим данным соцопросов американский избиратель в большинстве своём уверен, что именно он вытянул счастливый билет и угодил в светлое будущее, но есть смутные сомнения, что простым американцам радоваться пока рановато.