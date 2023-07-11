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Бойцы ЧВК «Вагнер» не хотят подписывать контракт с Минобороны: что рассказал командир «Зомби»?

Бойцы ЧВК «Вагнер» не хотят подписывать контракт с Минобороны: что рассказал командир «Зомби»?

«Зомби» сказал, что никто из «оркестрантов» пока не подписал контракт с Минобороны РФ. Командир раскрыл и причину этого.

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Комментарии
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Marat
Читайте больше и поймете.
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15 час.
V
Venus
Не хотят ответственности и всего делов. Складывайте оружие или заключайте контракт.
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15 час.
ЛЛ
Людмила Лебедева
Воевали не боясь условности  и запретов.Мочили бандеровцев  по взрослому. Честь им и хвала!
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11 час.

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