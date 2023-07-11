Бойцы ЧВК «Вагнер» не хотят подписывать контракт с Минобороны: что рассказал командир «Зомби»?

ВК ПрессПолитикаПодписатьсяБойцы ЧВК «Вагнер» не хотят подписывать контракт с Минобороны: что рассказал командир «Зомби»?«Зомби» сказал, что никто из «оркестрантов» пока не подписал контракт с Минобороны РФ. Командир раскрыл и причину этого.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииMaratЧитайте больше и поймете.Ответить15 час.VVenusНе хотят ответственности и всего делов. Складывайте оружие или заключайте контракт.Ответить15 час.ЛЛЛюдмила ЛебедеваВоевали не боясь условности и запретов.Мочили бандеровцев по взрослому. Честь им и хвала!Ответить11 час.
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