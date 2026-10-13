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Царьград

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«Камеры фиксировали коды доступа»: как китайские авто шпионили за военными Норвегии

«Камеры фиксировали коды доступа»: как китайские авто шпионили за военными Норвегии

Китайские машины на учениях в Норвегии записали коды доступа военных.Армия Норвегии столкнулась с утечкой данных на учениях: арендованные автомобили китайского производства скрытно записывали перемещения военных и коды доступа к охраняемым объектам.

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