Экс-советник НАТО Куят: Члены альянса заблокируют вступление Украины

Экс-председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят заявил, что у Украины не получится стать участником Североатлантического альянса, поскольку члены НАТО не придут к единогласному решению.
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