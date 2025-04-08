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Царьград

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Тарпищев: Россия может вернуться в хоккей на Олимпиаде-2026 благодаря поддержке

Тарпищев: Россия может вернуться в хоккей на Олимпиаде-2026 благодаря поддержке

Член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев выразил уверенность в участии России в хоккейных соревнованиях на Олимпиаде-2026.

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