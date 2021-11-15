Политика как она есть

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Зачем Лукашенко позвал на "Разговор" журналистку CNN

Зачем Лукашенко позвал на "Разговор" журналистку CNN

«Вы же всё извратили, искромсали мой народ, государство. Я про себя уже и не говорю. И вы это называете прессой?» Мы продолжаем рассказывать, как Александр Лукашенко отвечал на самые острые вопросы белорусских, российских и иностранных журналистов.

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карюкалов вячеслав
Главное-не упустить момент.
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12 час.

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