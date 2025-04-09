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Царьград

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Сильный ветер обрушится на Санкт-Петербург: желтый уровень опасности

Сильный ветер обрушится на Санкт-Петербург: желтый уровень опасности

9 апреля в Санкт-Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветров до 15 м/с. Ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, температура — до 3°C.

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