Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Слив

Опять в комменты прибегают свидетели гамэрыканського могущества со своим заевшим «Всё дадут, никто украину не бросит, не сольёт».

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