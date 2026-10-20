В районе Западное Дегунино Северного административного округа столицы начался период подготовительных работ на площадке по возведению жилого комплекса для реализации программы реновации.
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