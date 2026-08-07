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"Тотальная русофобия": Слуцкий раскритиковал главу дипломатии ЕС

"Тотальная русофобия": Слуцкий раскритиковал главу дипломатии ЕС

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас одержима русофобией и пребывает в альтернативной реальности. сказочница.

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