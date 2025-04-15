В России работает 136 575 тысяч майнинговых ферм

Точную цифру майнеров в России подсчитала компания МТС. Используя свою систему EnergyTool, они провели масштабное исследование и определили: сколько майнеров работает в России и какое количество энергии они потребляют.
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