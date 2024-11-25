В Госдуму внесут проекты об ограничении получения мигрантами ВНЖ в России

Депутаты Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия — За правду», возглавляемой Сергеем Мироновым, планируют внести в Госдуму пакет законопроектов, предполагающих запрет на получение вида на жительство и гражданства Российской Федерации трудовыми мигрантами, привлеченными в рамках организованного набора.