В Госдуму внесут проекты об ограничении получения мигрантами ВНЖ в России

Депутаты Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия — За правду», возглавляемой Сергеем Мироновым, планируют внести в Госдуму пакет законопроектов, предполагающих запрет на получение вида на жительство и гражданства Российской Федерации трудовыми мигрантами, привлеченными в рамках организованного набора.
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