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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» решила сохранить Феликса, он убедил игрой. Клуб думает, как оформить сделку, возможна новая аренда

«Барса» решила сохранить Феликса, он убедил игрой. Клуб думает, как оформить сделку, возможна новая аренда

Как сообщает Diario Sport, португалец, арендованный у «Атлетико», убедил каталонцев своей игрой. Теперь «Барса» и агент игрока Жорже Мендеш думаю, как на фоне финансовых проблем клуба оформить сделку.

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