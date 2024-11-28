В магазине Нижнего Новгорода выявлена часть гуманитарного груза, собранного школьниками Ростовской области для военнослужащих ВС РФ, выполняющих боевые задачи в зоне проведения СВО.
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В магазине Нижнего Новгорода выявлена часть гуманитарного груза, собранного школьниками Ростовской области для военнослужащих ВС РФ, выполняющих боевые задачи в зоне проведения СВО.
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