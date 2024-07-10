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Военные новости ★ спецоперация

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ФСБ предотвратила теракт на российском авианосце «Адмирал Кузнецов

ФСБ предотвратила теракт на российском авианосце «Адмирал Кузнецов» Российские спецслужбы предотвратили диверсию украинской военной разведки на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».

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