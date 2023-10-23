В Новосибирской области растёт число стобалльников по итогам сдачи единого государственного экзамена

Губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание в Правительстве региона. С докладом об итогах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования выступила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова.
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