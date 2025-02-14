В России предложили признать зверства ВСУ в Курской области геноцидом

МОСКВА, 14 февраля, ФедералПресс. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что зверства украинских сил в Курской области должны быть признаны геноцидом.
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