Потребительская уверенность в России упала до минимума с 2015 года

Во II квартале 2022 года итоговый индекс потребительской уверенности граждан (ИПУ), отражающий оценку экономической ситуации в стране, снизился относительно предыдущего (–21%) до значения в –31%, говорится в аналитическом исследовании НИУ ВШЭ.