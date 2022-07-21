ИЗВЕСТИЯ iz

6 520 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    А пламя, почему-то, просматривается на последних этажах.Пожар произошел в...
  • Garry
    а я назвал шольца отсосинским пендоским долбоебомШольц назвал Росс...
  • Nikolay Stepanov
    Как будто в ЕС одни кретины собрались... То ли ещё будет зимой, ой-ой-ой...В Госдуме оценили...

Потребительская уверенность в России упала до минимума с 2015 года

Потребительская уверенность в России упала до минимума с 2015 года

Во II квартале 2022 года итоговый индекс потребительской уверенности граждан (ИПУ), отражающий оценку экономической ситуации в стране, снизился относительно предыдущего (–21%) до значения в –31%, говорится в аналитическом исследовании НИУ ВШЭ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх