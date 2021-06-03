В Магадане полицейскими окончено расследование многоэпизодного уголовного дела о кражах, присвоении имущества и грабеже

Следственным отделом ОМВД России по городу Магадану окончено расследование многоэпизодного уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации.