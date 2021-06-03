Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    Хватит уже чушь писать всяку3ю про запреты и штрафы. Сколько живу, ни разу не слышал, что бы садоводу что-то запретил...Еще один запрет к...
  • Konstantin Петров
    А Наркому Обороны СССР возложили?Заместитель Минис...
  • Konstantin Петров
    Это те, кто не смог найти достойную работу на гражданке. Так же валом валят в Полицию и ФСИН. Там хотя бы кормят и пе...С начала 2021 год...

В Магадане полицейскими окончено расследование многоэпизодного уголовного дела о кражах, присвоении имущества и грабеже

В Магадане полицейскими окончено расследование многоэпизодного уголовного дела о кражах, присвоении имущества и грабеже

Следственным отделом ОМВД России по городу Магадану окончено расследование многоэпизодного уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх