В Магадане полицейскими окончено расследование многоэпизодного уголовного дела о кражах, присвоении имущества и грабеже

Следственным отделом ОМВД России по городу Магадану окончено расследование многоэпизодного уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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