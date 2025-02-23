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Царьград

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Грузия предотвратила открытие "второго фронта" против России - Кобахидзе

Грузия предотвратила открытие "второго фронта" против России - Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство успешно предотвратило попытки оппозиции и западных политиков открыть на территории Грузии "второй военный фронт" против России, сохранив мир в стране.

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