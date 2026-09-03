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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энрике о «Золотом мяче»: «Его должен выиграть футболист «ПСЖ», на мой взгляд. Но индивидуальные награды меня не интересуют»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике считает, что «Золотой мяч» в 2026 году должен достаться одному из игроков его команды.

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