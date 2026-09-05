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Регионы России

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Авиакомпании ОАЭ продолжают рейсы с осторожностью из-за задержек и корректировок

Авиакомпании ОАЭ продолжают рейсы с осторожностью из-за задержек и корректировок

Текущая ситуация обусловлена динамичным характером работы авиаузлов, где возможны изменения из-за ротации воздушных судов, логистических факторов и высокой загруженности хабов.

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